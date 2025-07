Marché des carburants : hausse de 7,4 % de la capacité de stockage au Maroc

La capacité totale de stockage disponible au Maroc s’élève à 1,15 million de tonnes (MT) en 2024, selon le Conseil de la concurrence.

Ce niveau est en hausse de près de 7,4% par rapport à 2023, indique le Conseil de la concurrence dans son reporting du 1er trimestre 2025 et analyse des indicateurs de performance financière au titre de l’année 2024 des sociétés de distribution en gros de gasoil et d’essence, concernées par les accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence.

Cette augmentation s’inscrit dans un contexte marqué par une intensification de la concurrence et la montée en puissance de nouveaux opérateurs sur le segment de l’importation et de la distribution du gasoil et de l’essence, précise la même source.

« L’année 2024 marque une phase de transformation progressive du marché des carburants, caractérisée par une intensification de la concurrence et une recomposition graduelle des parts de marché », relève le rapport.

Ainsi, le nombre des sociétés agréées à l’importation est resté stable à 31 fin 2024, mais la part de marché des neuf principaux distributeurs concernés par le suivi a reculé à 84% contre 89% en 2023, au profit de nouveaux acteurs tels que « BGN Energy Maroc » et « BB Energy Morocco ».

Du côté de la distribution, le réseau de stations-service s’est étendu avec l’ouverture de 184 nouveaux points de vente, portant le nombre total à 3.534 stations, dont 72% appartiennent aux neuf sociétés suivies.

A fin mars 2025, la capacité totale disponible s’élève à 1,57 million de tonnes, en stagnation par rapport au niveau relevé à la fin du quatrième trimestre de 2024.

Ce rapport s’inscrit dans la continuité des reportings trimestriels réalisés dans le cadre du suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros de gasoil et d’essence, conformément aux accords transactionnels signés avec le Conseil de la concurrence.