Maroc-Zambie : immersion au cœur de la fan Zone RAM (VIDEOS)

Au cœur du Fan Park Village d’Anfapark, la Fan Zone Royal Air Maroc a vibré au rythme du choc Maroc-Zambie, dans une ambiance festive et chaleureuse à l’image de la ferveur des supporters marocains. Entièrement brandée aux couleurs de la compagnie nationale, cette Fan Zone s’est imposée comme un point de ralliement incontournable lors de cette compétition.

Devant l’écran géant diffusant la rencontre, les supporters ont partagé chaque temps fort du match dans une atmosphère électrique, mêlant chants, drapeaux et émotions fortes.

La Fan Zone RAM offre la diffusion de 12 matchs, tout en donnant accès aux concerts de stars internationales, à des espaces de restauration variés et à de nombreuses animations ludiques, dont des jeux interactifs, des simulateurs de vols et des espaces make-up, renforçant l’expérience immersive proposée au public.

À travers cette belle initiative, Royal Air Maroc confirme son ancrage en Afrique et son engagement en faveur du développement du sport continental. La compagnie se positionne comme un véritable bâtisseur de ponts entre les cultures et les passions, en accompagnant les grandes compétitions footballistiques africaines.

Cet engagement s’inscrit dans une vision globale visant à offrir aux passagers et aux supporters une expérience de qualité, portée par l’émotion, le partage et la fierté africaine, valeurs pleinement incarnées dans la Fan Zone RAM lors de cette soirée mémorable face à la Zambie.