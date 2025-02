L’Oréal Maroc obtient la prestigieuse certification LEED Platinum pour son siège à Casablanca

Dans le cadre de son programme mondial « L’Oréal Pour le Futur », L’Oréal Maroc réaffirme son engagement en faveur du développement durable en annonçant l’obtention de la prestigieuse certification LEED Platinum pour son siège à Casablanca.

Cette certification, combinée à la certification HQE Gold préexistante du bâtiment, renforce l’approche

holistique de l’entreprise en matière de durabilité.

L’ORÉAL POUR LE FUTUR : UNE VISION GLOBALE, UN ENGAGEMENT LOCAL

Le programme « L’Oréal pour le Futur » guide la stratégie de développement durable du groupe

L’Oréal. Il est axé autour de trois objectifs principaux : respecter les limites planétaires, transformer

ses activités et engager son écosystème.

Au Maroc, en collaboration avec Colliers, cabinet de conseil en immobilier commercial, et ALTO

EKO, experts en énergie et environnement, L’Oréal Maroc a optimisé son projet selon les critères

rigoureux du référentiel LEED. La certification LEED Platinum des espaces de travail représente

une application concrète d’une partie du programme « L’Oréal pour le Futur » au Maroc. Elle

témoigne de l’engagement de L’Oréal Maroc à intégrer les principes du développement durable

dans toutes ses opérations.

Marquant une étape importante dans son histoire, L’Oréal a déménagé pour la première fois en 80

ans de présence sur le marché marocain. Le processus de sélection des lieux a privilégié la durabilité,

le quartier d’affaires Casablanca Finance City (CFC) s’étant révélé être l’emplacement répondant

le mieux aux critères environnementaux de l’entreprise.

Plusieurs facteurs clés ont contribué à l’obtention de la certification LEED Platinum. L’emplacement

au cœur du quartier CFC favorise l’accessibilité via les transports en commun, minimisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements. Dans les espaces de travail de L’Oréal

Maroc, la gestion de l’eau est assurée par l’utilisation d’équipements à faible débit et des systèmes

d’irrigation intelligents. L’efficacité énergétique est maximisée en s’appuyant exclusivement sur des

sources d’énergie renouvelables, provenant partiellement des panneaux solaires, pour satisfaire

100 % des besoins en électricité de la filiale. La sélection de matériaux durables (comme les

moquettes composées de contenu recyclé et recyclable) pour l’amélioration de la qualité de

l’environnement intérieur. Enfin, des pratiques de construction éco-responsables ont été mises en

œuvre tout au long du projet.

Laila Benjelloun, Directrice Générale de L’Oréal Maroc, a déclaré : « La certification LEED Platinum

de notre siège est une réussite collective qui nous rend fiers. Elle souligne notre engagement à

innover et à collaborer pour un avenir plus durable. Chez L’Oréal Maroc, nous sommes convaincus

que la beauté doit être synonyme de responsabilité, et nous continuerons à œuvrer pour respecter

les limites planétaires. »

Driss Nokta, PDG de Walili Street, a souligné : « Nous sommes heureux d’avoir contribué à la

réalisation de ce projet exemplaire, qui répond aux normes de qualité environnementale les plus

élevées. La certification HQE Gold du bâtiment, combinée à la certification LEED Platinum obtenue

par L’Oréal Maroc, confirme l’excellence de ce projet au sein de Casablanca Finance City. »

Ibtissam Ghazzar, Directrice de Projet chez ALTO EKO, a salué la performance de L’Oréal Maroc :

« Le score obtenu par L’Oréal Maroc avec la certification LEED Platinum est le plus élevé que nous

ayons constaté sur le marché marocain pour un projet de cette envergure. Il récompense les efforts

considérables déployés par L’Oréal Maroc en matière de conception et d’exploitation durables. »

Kenza Bennani, Directrice Générale de Colliers : « La demande pour des espaces de travail durables

est en constante augmentation. L’Oréal Maroc, en obtenant la certification LEED Platinum,

démontre que l’on peut allier performance économique et excellence environnementale. »

L’ENGAGEMENT DE L’ORÉAL MAROC POUR UNE BEAUTÉ PLUS RESPONSABLE

L’Oréal Maroc s’engage pour une beauté plus responsable, répondant ainsi aux enjeux de

transparence, de performance et de respect de l’environnement. Cet engagement se reflète dans

tous les aspects de ses opérations : des espaces de travail aux produits, en passant par une

logistique optimisée. Bien que la certification LEED Platinum soit une réalisation importante, elle ne

représente qu’une étape dans le parcours de L’Oréal Maroc en matière de développement durable.

Cet engagement se traduit notamment par plusieurs autres domaines clés :

• Permettre aux consommateurs de faire des choix plus durables avec des produits à impact

réduit tels que le tube éco-conçu pour le lait après-soleil Anthelios de La Roche-Posay,

composé de carton recyclé.

• Emballage : L’Oréal Maroc allie luxe et beauté durable en proposant des recharges pour ses

parfums, réduisant ainsi les ressources utilisées dans l’emballage. Toutes les marques de

parfums du Groupe L’Oréal s’engagent à faire des recharges la nouvelle norme. Aujourd’hui,

les principaux lancements de parfums de L’Oréal Maroc sont rechargeables, entre autres

pour Libre et Myself d’Yves Saint Laurent, La Vie est Belle de Lancôme, Acqua di Gio de

Giorgio Armani Beauty. Ces initiatives s’étendent également aux soins capillaires et aux

soins de la peau avec Kérastase, Dercos et l’emblématique Effaclar de La Roche-Posay.

• Logistique et transport : la flotte de véhicules de L’Oréal Maroc est 100 % hybride (première

voiture hybride en 2020, puis 100 % de la flotte devient hybride depuis 2023), combinée à

une réduction drastique du frêt aérien depuis 2019.