Ameublement : le géant danois JYSK s’installe au Maroc 

JYSK, le géant danois de l’ameublement et de la literie, fait son entrée très attendue au Maroc, apportant aux foyers marocains son alliance unique de qualité, d’accessibilité et de design fonctionnel.

Prévue pour avril 2025, l’ouverture des premiers magasins à Casablanca marquera un tournant pour le marché marocain de l’ameublement, en offrant des solutions élégantes et accessibles, adaptées aux styles de vie contemporains.

Ces ouvertures revêtent une importance particulière, car le Maroc deviendra le 50ᵉ pays où JYSK s’implante dans le cadre de son expansion mondiale. Cet événement témoigne de l’engagement de la marque envers la croissance et l’accessibilité.

Forte de sa philosophie fondée sur la simplicité, la fonctionnalité et la durabilité, l’enseigne danoise jouit d’une solide réputation avec plus de 3 500 magasins à travers le monde, offrant des meubles et accessoires de qualité à des prix compétitifs.

Une expansion stratégique au sein d’un marché prometteur

Alors que le paysage urbain marocain évolue rapidement avec une demande croissante pour des articles d’ameublement de qualité, JYSK perçoit une synergie naturelle entre sa philosophie et les attentes des clients marocains. Situé à la croisée des chemins entre l’Europe et l’Afrique, le Maroc offre un terrain fertile pour l’implantation d’un modèle inspiré du design nordique au sein d’un marché en pleine mutation.

« Notre mission est de rendre le mobilier design accessible à tous. Le Maroc représente une nouvelle frontière pour nous, avec une clientèle dynamique et soucieuse de qualité, de fonctionnalité et d’accessibilité. Nous sommes impatients de faire découvrir l’expérience JYSK aux Marocains et d’établir notre marque comme une référence de confiance et le premier choix en matière d’ameublement. » – Igor Raić, Directeur Pays de JYSK Maroc.

Une expérience d’achat fluide et innovante

L’arrivée de JYSK au Maroc s’accompagne d’une approche omnicanale complète, combinant magasins physiques et une plateforme e-commerce performante. Les clients auront accès à une large gamme de meubles, literie et accessoires de décoration, avec des services adaptés aux habitudes d’achat des Marocains, tels que le Click & Collect et la livraison express via un centre logistique dédié à Casablanca. Ce modèle garantit un accès rapide et facile aux produits JYSK, que l’achat soit effectué en magasin ou en ligne.

Conçus pour offrir un parcours client intuitif et inspirant, les premiers magasins marocains suivront le concept store propre à la marque : des espaces bien agencés, des mises en scène immersives et des conseils d’experts formés pour guider les clients vers les meilleures solutions pour leur intérieur.

Un engagement fort en matière de durabilité et de responsabilité sociale

Au-delà de la dimension commerciale, JYSK s’engage à adopter des pratiques commerciales responsables et à intégrer la durabilité tout au long de sa chaîne de valeur. L’enseigne privilégie les matériaux issus de sources responsables, notamment le bois certifié FSC et les textiles OEKO-TEX, tout en développant des concepts de magasins écoénergétiques pour minimiser son impact environnemental.

JYSK investit également dans le recrutement et la formation de talents locaux, créant ainsi de nombreuses opportunités d’emploi. Avant son ouverture en avril, l’enseigne avait déjà reçu plus de 5 000 candidatures, témoignant d’un fort intérêt local.

Afin de garantir des standards de service exceptionnels, les premiers responsables de magasin marocains ont suivi une formation approfondie en Espagne, tandis que d’autres collaborateurs ont été formés au Danemark et dans d’autres pays. Cette approche garantit une gestion opérationnelle efficace et une expérience client optimale.

Façonner l’avenir de l’ameublement au Maroc

Avec un plan ambitieux visant l’ouverture de plusieurs magasins en 2025, JYSK pose les bases d’un succès à long terme au Maroc. Guidée par sa vision d’être le premier choix des clients, la marque allie accessibilité, design et approche centrée sur le client pour laisser une empreinte durable dans le secteur de l’aménagement intérieur au Maroc.

Dans les prochaines semaines, JYSK dévoilera les emplacements de ses magasins, les cérémonies d’inauguration et des offres exceptionnelles destinées à ses premiers clients marocains.

À propos de JYSK

JYSK est une enseigne internationale d’origine danoise. Spécialiste de la literie, du textile de maison et de l’ameublement, JYSK se distingue par la qualité du conseil et par sa gamme au design scandinave et aux prix abordables. L’enseigne est présente dans 49 pays avec un total de plus de 3.500 magasins et 31.000 collaborateurs.

Le Groupe Lars Larsen, propriété de la famille de son fondateur et auquel appartient JYSK, réalise un chiffre d’affaires annuel de 48 milliards de couronnes danoises pour l’exercice comptable 2023/24. Le chiffre d’affaires de JYSK était quant à lui de 41,4 milliards de couronnes danoises pour l’exercice comptable 2023/24.