CAN 2025: le point sur les matchs de la 1ère journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Une première journée de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025) bouclée sous le signe « sans surprises, les favoris avancent à pas sûrs ».

En effet, cette édition, que le Maroc abrite du 21 décembre au 18 janvier, a débuté avec des prestations solides des équipes considérées comme prétendantes au titre.

Après les premières rencontres de poule, les poids lourds confirment leur statut et se positionnent déjà pour une qualification au tour suivant.

Les Lions de l’Atlas rugissent d’entrée

La sélection nationale du Maroc, considérée comme la grande favorite, a parfaitement lancé sa campagne en s’imposant (2-0) face aux Comores lors du match d’ouverture au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Grâce à Brahim Diaz, élu homme du match et un superbe retourné de Ayoub El Kaabi, le Maroc conforte sa dynamique gagnante et fait perdurer une série de victoires consécutives (19) sous la houlette de Walid Regragui.

Lors du deuxième match, les demi-finalistes du Mondial-2022, viseront la qualification aux huitièmes de finale, en défiant en sélection malienne sous pression après son nul face à la Zambie (1-1) et un but frustrant encaissé dans le temps additionnel de la rencontre.

Les Sénégalais répondent présents

Les Lions de la Téranga, champions de la CAN 2021, ont aussi validé leur statut de favoris. Une victoire (3-0) contre le Botswana a dissipé les doutes qui accompagnent souvent l’entrée en lice des grands.

Grâce à un doublé de Nicolas Jackson et un 3è but de Cherif Ndiyae, les coéquipiers de Sadio Mané signent une performance solide qui les place en tête de leur groupe.

Lors du deuxième match, le Sénégal devra se défaire de la RD Congo que plusieurs considèrent comme un candidat sérieux au titre.

En effet, les coéquipiers de Chancel Mbemba, quoiqu’ils ont signé une victoire par la plus courte des marges face au Bénin (1-0), possèdent une équipe solide et des joueurs expérimentés. Le ticket arraché lors du barrage intercontinental pour la Coupe du Monde démontre que les Léopards visent les tours les plus avancés lors de cette édition.

L’Égypte se fait peur mais assume

L’Égypte, septuple championne d’Afrique et toujours présentée comme prétendante au titre, a obtenu une victoire importante (2-1) face au Zimbabwe, montrant du caractère malgré un adversaire accrocheur.

Cette victoire, obtenue aux derniers souffles de la rencontre après un éclat de Mo Salah, permet de maintenir leur supériorité dans leur groupe.

L’Egypte jouera son prochain match contre l’Afrique du Sud qui a également signé une belle entrée en matière.

Les Bafana Bafana ont eux aussi montré qu’ils faisaient partie des outsiders sérieux.

La Tunisie, l’Algérie et le Nigeria: Des signes positifs

Trois Nations également favorites… La Tunisie a gagné (3-1) contre l’Ouganda, démontrant sa force dans un groupe équilibré.

Le Nigeria s’est imposé (2-1) contre la Tanzanie, malgré quelques difficultés offensives, alors que l’Algérie a disposé du Soudan (3-0), grâce à un doublé du vétéran et superstar des Fennces, Riyad Mahrez.

S.L.