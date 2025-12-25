Le Bollywood roadshow de dancing DJ Naz débarque au Maroc

Tendansia est fière d’annoncer l’arrivée au Maroc d’un événement inédit : le Bollywood roadshow de dancing DJ Naz, qui inaugure le premier véritable spectacle 100 % Bollywood sur la scène du Royaume.

Portée par une esthétique flamboyante, une énergie chorégraphique irrésistible et la narration grandiose propre au genre, cette création immersive promet un moment fort du début d’année, offrant au public la promesse d’une expérience sensorielle totale au cœur d’un univers où musique, danse, lumière et émotion se déploient comme dans un film à ciel ouvert. Le spectacle fera escale pour deux représentations exclusives : le 28 janvier au théâtre Bahnini de Rabat et le 29 janvier au Studio des Arts Vivants de Casablanca.

UNE ODYSSÉE BOLLYWOOD AU RYTHME DES COULEURS ET DU MOUVEMENT

Conçu comme une célébration des sens, le Bollywood roadshow déploie 75 minutes d’intensité ininterrompue où se succèdent chorégraphies spectaculaires, tableaux musicaux et moments scéniques d’une grande puissance visuelle. Puisant dans l’essence même du cinéma Bollywood — scénographie éclatante, narration expressive, énergie rythmique, luxuriance visuelle et mouvements emblématiques — le spectacle fusionne avec audace la danse traditionnelle Bollywood, l’Afro House et la world music, portée par des performances live et un DJ show, pour amplifier la dimension sensorielle de l’ensemble.

UN CASTING D’EXCEPTION POUR UNE PERFORMANCE MAGISTRALE

Pour donner vie à cette production ambitieuse, Tendansia réunit des artistes de renommée internationale. Dancing DJ Naz, figure iconique du monde Bollywood au Royaume-Uni, en signe la direction artistique et insuffle au spectacle son intensité caractéristique. Bolly Flex, reconnue comme la compagnie Bollywood numéro un en Europe, apporte une précision chorégraphique exceptionnelle et une présence scénique irrésistible. La chanteuse internationale Sonia Panesar enveloppe le public de sa voix puissante, tandis que Mr Kay, très attendu, offrira à cette occasion sa toute première performance sur le sol marocain.

Laissez-vous emporter par la magie du Bollywood roadshow! Les réservations sont désormais ouvertes pour prendre part à cet événement d’exception.