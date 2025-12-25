CAN 2025 : comment le football transforme les comportements de consommation au Maroc

Alors que le Maroc accueille la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le football est de nouveau au centre de l’attention nationale. Au-delà des matchs et de l’engouement populaire, de nouvelles données montrent que la compétition influence également les habitudes de consommation, les usages médiatiques et les décisions d’achat des ménages marocains.

Selon une analyse menée par www.concli.com, basée sur les données du “Soccer Market (2017-2025)” de Statista, l’économie du football au Maroc connaît une évolution marquée, portée moins par la fréquentation des stades que par l’engagement numérique et la consommation autour du sport.

Un marché porté par les médias et le digital

D’après Statista, le marché du football au Maroc devrait générer plus de 50 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2025, principalement grâce aux droits médias, aux contenus numériques, à la billetterie et au merchandising.

Si la présence dans les stades reste un pilier important, la dynamique la plus forte provient désormais de la consommation médiatique en ligne. Les supporters marocains suivent de plus en plus les rencontres via les plateformes de streaming, les réseaux sociaux et les appareils connectés, illustrant une transformation profonde de la création de valeur dans le football.

CAN 2025 et consommation : écrans, streaming et connectivité

Les grandes compétitions comme la CAN ne se limitent pas à accroître l’audience : elles modifient la manière dont les foyers se préparent à suivre les matchs.

L’analyse de Concli montre une hausse marquée de l’intérêt pour les services IPTV en décembre, comparativement au milieu de l’année, signe que de nombreux supporters se tournent vers des solutions numériques pour accéder aux rencontres en direct. Les recherches liées aux téléviseurs augmentent également à l’approche du tournoi, les ménages cherchant à améliorer leur confort de visionnage.

Parallèlement, la demande pour les maillots de l’équipe nationale et les produits dérivés progresse fortement pendant la compétition, traduisant à la fois l’attachement national et la dimension sociale des jours de match.

La connectivité joue un rôle central dans cet écosystème. Les recherches associées aux forfaits Internet et mobiles s’intensifient autour des rencontres, soulignant à quel point le visionnage du football est désormais indissociable d’une infrastructure numérique fiable.

Une économie du football qui dépasse les stades

Pris dans leur ensemble, ces indicateurs montrent que le football au Maroc n’est plus uniquement défini par ce qui se passe dans les stades. Il est de plus en plus façonné par les plateformes numériques, les équipements connectés et les usages domestiques.

À mesure que la CAN 2025 se déroule sur le sol marocain, la compétition met en lumière une transformation plus profonde : les supporters marocains adoptent une relation au football plus digitale, plus informée et plus attentive au rapport qualité-prix, marquant une nouvelle phase de l’économie du football dans le pays.

Pour accompagner les consommateurs dans ce contexte, Concli.com a publié un guide complet CAN 2025, détaillant notamment les solutions de diffusion des matchs, le choix des forfaits Internet et mobiles, l’achat de maillots officiels et les bonnes pratiques pour se préparer à la compétition, au Maroc comme pour les visiteurs étrangers.