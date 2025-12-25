De Casablanca à l’Olympia: Comediablanca signe la première étape de sa tournée internationale

La scène mythique de l’Olympia a accueilli, le 22 décembre, le temps d’une soirée exceptionnelle, la première escale internationale de Comediablanca, festival produit par Tendansia et co-fondé par Saad Lahjouji Idrissi et Myriam Bouayad. Face à une salle comble de 2 000 spectateurs, l’humour marocain s’est offert un moment d’histoire, entre célébration culturelle, communion collective et promesse d’avenir. Pensé comme un point d’élan et non comme un aboutissement, ce rendez-vous parisien marque une étape fondatrice dans le développement international de Comediablanca. L’Olympia a résonné d’un rire pluriel, généreux et libre, porté par des artistes engagés et un public venu de France, du Maroc et d’ailleurs, uni par une même ferveur.

UNE CONSÉCRATION SUR LE BOULEVARD DES CAPUCINES

Dans une ambiance haute en couleurs et une ferveur communicative, le public a vibré au rythme d’une mise en scène signée Amir Rouani. Portée par une scénographie aux inspirations marocaines, sans décor imposant, la scène a laissé toute la place à la puissance du stand-up et à l’énergie du collectif, générant une connexion immédiate avec le public. Un plateau rare, véritable constellation de talents réunie sur une scène mythique, a rassemblé Oualas (MC), Mimo Lazrak, Meryem Benoua, Jalil Tijani, Ethan Lallouz, Sarah Lele et John Sulo. En apothéose, l’invité de marque Gad Elmaleh a conquis le public par une performance mêlant autodérision, finesse et résonances culturelles.

UNE COMMUNION PATRIOTIQUE ET INSTITUTIONNELLE

Au-delà des rires francs et des applaudissements nourris, la soirée fut empreinte d’une ferveur patriotique palpable, marquée dès l’ouverture par l’interprétation à l’unisson de l’hymne national. L’événement a été honoré par la présence et le mot de bienvenue de son Excellence L’Ambassadeure du Royaume du Maroc à Paris, Madame Samira Sitail. La diplomate a salué le talent remarquable des humoristes et leur capacité à faire rayonner l’humour marocain, soulignant la singularité d’une culture plurielle, vivante et profondément ancrée dans le partage et la convivialité. Dans cette dynamique de reconnaissance, Saad Lahjouji Idrissi et Myriam Bouayad, co-fondateurs du festival, ont tenu à remercier chaleureusement les organismes qui soutiennent cette aventure, notamment le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, ainsi que l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

LA VISION D’UNE INDUSTRIE DU RIRE

Saad Lahjouji Idrissi, Co-fondateur de Comediablanca, déclare : « Monter sur la scène de l’Olympia avec Comediablanca était un rêve collectif. Ce soir-là, nous avons prouvé que le rire n’a pas de frontières et que cette aventure ne fait que commencer. Merci aux artistes, aux équipes et au public d’avoir rendu ce moment inoubliable. »

Cette soirée illustre pleinement l’ambition des fondateurs de bâtir des ponts culturels durables et de participer à l’émergence d’une véritable industrie de l’humour à portée mondiale. Dépassant le simple cadre événementiel, Comediablanca s’affirme ainsi comme une manifestation culturelle pluridimensionnelle, portée par la conviction que le Royaume regorge de talents capables de rayonner au delà des frontières marocaines.

APOTHÉOSE ET PROCHAINE ESCALE

Le final a offert un moment de grâce : le souffle de la Coupe d’Afrique des Nations a traversé la scène comme une évidence. Drapés du maillot national, les humoristes ont uni leurs voix à celles du public sous les vivats et les youyous, scellant un moment de communion intense et émouvant. Comediablanca poursuit désormais sa tournée internationale pour défendre un humour généreux, accessible et audacieux. Le prochain rendez-vous est fixé en Belgique.

Retrouvons-nous au Cirque Royal de Bruxelles pour écrire ensemble la prochaine page de cette aventure sans frontières !