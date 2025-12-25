CAN 2025: l’Aéroport Mohammed V franchit le cap historique des 11 millions de passagers

Porté par l’élan exceptionnel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Aéroport Mohammed V de Casablanca enregistre une performance historique en matière de trafic passagers, confirmant son rôle central dans la dynamique aérienne nationale et continentale.

Cette semaine, l’aéroport a franchi pour la première fois le seuil symbolique des 11 millions de passagers, marquant une étape majeure dans son développement.

Sur l’ensemble de l’année, le trafic est passé de 10,5 millions de passagers en 2024 à 11,5 millions en clôture 2025, soit une progression de 9,3 %, soutenue par l’afflux de supporters, de délégations officielles et de visiteurs internationaux à l’occasion de la CAN 2025, ainsi que par le renforcement

des liaisons aériennes.

Cette performance confirme la place stratégique de Casablanca, dont le trafic représente désormais 31 % du trafic global des aéroports du Royaume, faisant de l’aéroport la principale porte d’entrée du Maroc.

Les perspectives s’inscrivent pleinement dans la stratégie «Aéroports 2030», visant à accompagner la montée en puissance du trafic à travers le renforcement des capacités, l’amélioration de l’expérience passager et la modernisation des infrastructures. Dans ce cadre, l’aéroport de Casablanca

se projette vers 12,5 millions de passagers dès 2026 et plus de 20 millions à l’horizon 2030.

La CAN 2025 s’impose ainsi comme un puissant levier d’accélération, révélant la capacité de l’aéroport de Casablanca à accompagner des événements de portée mondiale et à inscrire durablement le transport aérien marocain dans une nouvelle phase de croissance.