Lancement de la 1ère édition de la eSport Corporate League

Olive Agency Morocco, l’acteur de référence derrière des succès tels que la League de la Relation Client et les Jeux Marocains du Sport en Entreprise, franchit une nouvelle étape. L’agence annonce aujourd’hui le coup d’envoi de la toute première édition de la eSport Corporate League (ESCL), qui se déroule du 18 au 20 décembre 2025 au sein de l’Africa Sport Expo (Foire Internationale de Casablanca).

Un nouvel espace d’expression pour les talents de l’entreprise

Fidèle à sa mission de renforcer la cohésion sociale en entreprise, Olive Agency Morocco innove en intégrant le sport digital à son catalogue d’événements corporate. Cette première édition est née d’une volonté claire : offrir aux collaborateurs la possibilité de révéler leurs talents dans un domaine moderne, tout en cultivant l’esprit d’équipe, le fair-play et l’engagement.

« Avec la eSport Corporate League, nous créons un pont entre le monde professionnel et le divertissement digital. C’est un nouvel espace d’expression que nous offrons aux entreprises pour valoriser les compétences stratégiques et la passion de leurs collaborateurs, au-delà du cadre de travail habituel », souligne Youssef Boujlid, Directeur Général d’Olive Agency.

Une compétition structurée et fédératrice

Pour ce baptême du feu, 14 entreprises pionnières ont répondu à l’appel, mobilisant 56 participants prêts à défendre leurs couleurs. Le tournoi s’articule autour de deux formats pensés pour maximiser l’interaction :

Format Duo : 14 équipes en compétition pour privilégier la complicité.

Format Individuel : 28 participants pour mettre en avant la performance personnelle.

En s’installant au cœur de l’Africa Sport Expo, la eSport Corporate League bénéficie d’une vitrine exceptionnelle, inscrivant durablement le eSport corporate dans l’écosystème sportif national.

Un événement soutenu par des partenaires engagés

Organisée en partenariat avec AXA Assurance, cette édition inaugurale démontre l’importance croissante du digital comme levier de performance humaine et collective au Maroc.

Le planning officiel et les résultats seront consultables sur le site : www.esport-corp.com.

À propos de l’agence OLIVE AGENCY MOROCCO :

Olive Agency Morocco est une agence de communication événementielle et digitale à 360°. Riche de plus de 15 ans d’expérience, elle est le leader du sport corporate au Maroc. Organisatrice d’événements majeurs tels que la League de la Relation Client et les Jeux Marocains du Sport en Entreprise, l’agence s’efforce de placer l’humain et l’innovation au centre de chaque expérience utilisateur.