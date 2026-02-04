Maroc

Inondations : la route entre Kénitra et Sidi Allal Tazi coupée

Dolourou Yeo4 février 2026 - 16:41

La route nationale reliant Kénitra à Sidi Allal Tazi a été coupée ce mercredi matin en raison de fortes inondations ayant submergé le tronçon situé au niveau des zones de Sidi Allal Tazi et Ouled Amer.

Sur la Toile, des vidéos et des photos ont été diffusées, montrant la route complètement inondée, ce qui a suscité panique et inquiétude parmi les habitants.

De leur côté, les autorités invitent les usagers de la route à faire preuve de prudence et à emprunter des itinéraires alternatifs, jusqu’au rétablissement de la circulation normale.

S.L.



Coupe Davis, Djokovic, Alcaraz… les confidences de Hicham Arazi (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Dolourou Yeo4 février 2026 - 16:41






Bouton retour en haut de la page