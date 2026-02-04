Inondations : la route entre Kénitra et Sidi Allal Tazi coupée

La route nationale reliant Kénitra à Sidi Allal Tazi a été coupée ce mercredi matin en raison de fortes inondations ayant submergé le tronçon situé au niveau des zones de Sidi Allal Tazi et Ouled Amer.

Sur la Toile, des vidéos et des photos ont été diffusées, montrant la route complètement inondée, ce qui a suscité panique et inquiétude parmi les habitants.

De leur côté, les autorités invitent les usagers de la route à faire preuve de prudence et à emprunter des itinéraires alternatifs, jusqu’au rétablissement de la circulation normale.

S.L.