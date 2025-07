Le Groupe Archimedia annonce le lancement de la 1ère édition des MIDA

Le Groupe Archimedia annonce le lancement de la première édition des Moroccan Interior Design Awards (MIDA), une compétition biennale dédiée à l’architecture d’intérieur et au design.

Longtemps restés dans l’ombre, ces métiers connaissent aujourd’hui un essor remarquable, porté par une nouvelle génération de concepteurs audacieux et par une prise de conscience accrue de l’importance du cadre de vie. L’architecture d’intérieur et le design façonnent nos espaces, transcendent les usages et révèlent l’identité des lieux que nous habitons et fréquentons. Les MIDA s’inscrivent dans cette dynamique en offrant une nouvelle vitrine aux différents métiers qui redéfinissent les codes de l’aménagement et d’architecture d’intérieur au Maroc.

UNE NOUVELLE SCENE POUR LES « FAISEURS D’ESPACES >>

Dans la continuité des Young Moroccan Architecture Awards (YMAA), les MIDA célèbrent celles et ceux qui, par leur sensibilité et leur maîtrise, transforment notre environnement de vie au quotidien. Cette première édition réunira architectes, architectes d’intérieur, designers, maîtres d’ouvrage et acteurs institutionnels et privés, affirmant ainsi le rôle fondamental du design dans la valorisation des espaces de vie et de travail.

UN PALMARÈS POUR LA MISE EN EXERGUE DES PROJETS

Avec un éventail de 16 catégories et trois distinctions – Coup de cœur du jury, Coup de cœur du public et le Prix Archimedia – les MIDA dresseront un portrait saisissant de la création contemporaine en architecture d’intérieur et en design au Maroc. Cette initiative entend mettre en lumière les professionnels dont le travail façonne les espaces de demain, en leur offrant une reconnaissance à la hauteur de leur engagement. Présidé par Lotfi Sidirahal, architecte et designer, le jury des MIDA réunira des experts passionnés pour récompenser les talents qui redéfinissent notre manière de concevoir et d’habiter les espaces. Les MIDA aspirent à devenir une référence incontournable, un territoire d’expression où s’entrelacent esthétiques, matières et savoir-faire, où les tendances émergent, où l’architecture d’intérieur s’impose non comme un simple art décoratif, mais comme un vecteur essentiel de bien-être et d’émotions. Ce rendez-vous s’adresse à celles et ceux qui donnent vie aux lieux que nous habitons, animons et partageons, en leur insufflant harmonie, caractère et sens.

UNE PREMIÈRE ÉDITION SOUTENUE PAR ROCHE BOBOIS MAROC

Roche Bobois, leader international du design et de l’ameublement haut de gamme, inspire et façonne les tendances du secteur. Pour cette première édition, Roche Bobois Maroc, en tant que sponsor officiel des MIDA, réaffirme son engagement et son soutien en faveur de l’art de vivre et de l’architecture d’intérieur, en résonance avec l’esprit d’innovation et d’excellence de la marque.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 25 mars 2025 en ligne sur www.midaawards.ma ou par téléphone au 06 66 48 74 43.

S.L.