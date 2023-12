Digital Now! : le rendez-vous incontournable pour inspirer l’innovation des TPME au Maroc

Le compte à rebours est enclenché pour la 3ème Édition du Congrès International « Digital Now! », un rendez-vous incontournable pour la transformation digitale des TPME au Maroc.

Le Club Des Dirigeants (CDD) annonce ainsi la tenue imminente de la 3ème Édition du Congrès International « Digital Now! » qui se déroulera dans la capitale économique du Royaume les 20 et 21 décembre au Hyatt Regency. Sous le thème : « TPME à l’ère numérique : Libérer le potentiel, Inspirer l’innovation », cette édition s’annonce comme étant un rendez-vous phare pour l’écosystème de la transformation digitale au Maroc.

La transformation digitale, un enjeu stratégique majeur, offre des opportunités et des défis pour les entreprises du monde entier, y compris au Maroc. « Digital Now! » se positionne comme une plateforme dynamique visant à propulser le Maroc vers une ère numérique florissante. Le président du CDD, Driss Drif, souligne : « notre mission est d’offrir une tribune dynamique, réunissant les esprits avant-gardistes du pays pour explorer et catalyser la transformation digitale des entreprises. Nous aspirons à un Maroc résolument digital, où chaque entreprise embrasse pleinement les technologies du futur ».

Initié par le Club Des Dirigeants, cet événement se présente comme un point de rencontre essentiel pour les professionnels engagés dans le développement numérique et entrepreneurial du Maroc. Le CDD ambitionne de faire de cette manifestation l’épicentre d’une communauté nationale tournée vers la mise en commun des énergies, renforçant ainsi les synergies et encourageant les initiatives fructueuses pour ériger la digitalisation en un pilier essentiel du développement des TPME et du progrès économique et social du Royaume.

Au cœur de cette édition, des rencontres B2B de haute qualité, des conférences, et des tables rondes thématiques seront animées par des experts du secteur. Cette rencontre se déroulera sur deux jours, chaque demi-journée étant consacrée à l’un des deux sujets principaux abordés par le congrès. Les thématiques incluses dans le programme du congrès couvriront les dernières tendances en matière de transformation digitale, l’impact de l’intelligence artificielle sur les entreprises, les défis liés à la cybersécurité, et bien d’autres thématiques pertinentes.