Al Hoceima: il asperge une personne avec un liquide inflammable et lui met le feu

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 octobre 2025 - 09:47
Par LeSiteinfo avec MAP

Un individu a aspergé une personne avec un liquide inflammable avant de lui mettre le feu sur la voie publique, mardi à Al Hoceima, a annoncé le Parquet général près la Cour d’appel de la ville.

À la suite de cet incident, le Parquet général a ordonné une enquête judiciaire afin de déterminer les tenants et aboutissants de cet acte et le placement du suspect en garde à vue, a indiqué la même source dans un communiqué.

La victime a été transférée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, a ajouté le Parquet général, faisant observer que l’enquête est en cours et que les mesures légales appropriées seront prises à l’issue de celle-ci.

