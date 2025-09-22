Maroc
A la Une

La terre a tremblé dans la province d’Al Hoceima

Rédaction N22 septembre 2025 - 12:45

Dans la nuit du dimanche au lundi, une secousse tellurique d’une magnitude de 4 degrés sur l’échelle de Richter, a été signalée au large d’Al Hoceima.

Contacté par Le Site info, Nasser Jebbour, le directeur de l’institut national de géophysique, a confirmé qu’une secousse a été enregistrée dans les premières heures de ce lundi et a été ressentie par les habitants d’Al Hoceima et de Driouch.

«Depuis environ quatre ans, la région connaît des secousses de temps à autre. Celle-ci était légère», a rassuré le responsable, rappelant qu’Al Hoceima fait partie des zones les plus exposées aux tremblements de terre au Maroc.

N.M.


