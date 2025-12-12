Alerte météo au Maroc: les villes où il va pleuvoir et neiger à partir de ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige à partir de 1.400 m et de fortes pluies parfois orageuses sont attendues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (30-50 cm) sont prévues du vendredi à 12h00 au dimanche à 06h00 dans les province de Midelt, Ouarzazate et de Tinghir, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Les provinces d’Ifrane, Boulemane, Khenifra, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et de Taroudant, connaîtront durant la même période des chutes de neige de 10 à 30 cm.

Par ailleurs, de fortes pluies parfois orageuses (20-30 mm) concerneront du vendredi à 12h00 au samedi à 06h00 les provinces de Tiznit, Tan-Tan, Guelmim, Sidi Ifni et de Tarfaya, ajoute la même source.

S.L