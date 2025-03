Baccalauréat 2025 : délai prolongé pour la validation des candidatures

Dans un souci de permettre à toutes les candidates et tous les candidats scolarisés de compléter les différentes étapes liées au service de vérification des données et de validation de la candidature pour passer les examens du baccalauréat de la session 2025, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, que la période dédiée à cette procédure a été prolongée jusqu’au mardi 15 avril 2025, alors qu’elle était initialement fixée au 27 mars 2025.

Dans son communiqué, le ministère précise que cette prolongation concerne toutes les élèves inscrites et tous les élèves inscrits en deuxième année du cycle du baccalauréat. Ces derniers doivent impérativement finaliser les démarches nécessaires via la plateforme électronique dédiée à cette opération.

Cela inclut l’activation de l’adresse e-mail personnelle du candidat sous la forme [email protected], mise à disposition par le ministère pour les candidats aux examens du baccalauréat. En cas de non-disponibilité du mot de passe, il est nécessaire de contacter l’administration de l’établissement scolaire d’attache afin d’obtenir les identifiants permettant d’accéder au compte personnel.

Le ministère souligne également que les élèves de la deuxième année du baccalauréat doivent accéder au service en ligne « Tadqiq » en utilisant « Mon Identité Numérique » de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

L’accès se fait via le portail du baccalauréat https://candidaturebac.gov.ma ou via le lien Moutamadris https://moutamadris.men.gov.ma. Ils doivent alors consulter leurs données personnelles, s’assurer de leur exactitude et vérifier leur conformité avec les informations figurant sur la Carte Nationale d’Identité.

En cas d’erreur ou de divergence dans les données personnelles, le candidat doit soumettre une demande de correction via son espace personnel.

Pour toute information complémentaire durant la période de vérification des données et de validation de la candidature, le ministère de l’Éducation nationale précise que les personnes concernées peuvent contacter le numéro vert : 0800001122