Affaire Said Naciri: la nouvelle décision du tribunal

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Ain Sebaâ a reporté, ce vendredi, le procès de Said Naciri, l’ancien président du Wydad, et Abdenbi Bioui, le président de la région de l’Oriental, impliqués dans l’affaire «Escobar du désert». La prochaine audience est prévue le vendredi 30 mai 2025.

Saïd Naciri a encore été entendu par la Cour et lui a demandé de convoquer la chanteuse Latifa Raâfat, assurant que «les déclarations de l’artiste contiennent de nombreuses contrevérités».

Face à cette requête, le juge a répondu : “Vous le demandez à chaque fois. Nous vous répondrons en temps voulu”.

Saïd Naciri et Abdennabi Bioui, l’ancien président de la région de l’Oriental, font face à de lourdes accusations, notamment falsification de documents officiels par la fabrication et l’utilisation de faux accords, participation à des ententes pour la détention et le trafic de drogues, escroquerie et tentative d’escroquerie, abus de pouvoir, incitation d’autrui à faire de fausses déclarations sous la menace, recel de biens provenant d’un délit, falsification et usage de chèques falsifiés, ainsi qu’exécution d’actes arbitraires portant atteinte aux libertés individuelles pour satisfaire des intérêts personnels.

N.M.