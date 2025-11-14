Le Maroc, une destination de « premier plan » pour les Français

« Fort de liens historiques et culturels, le Royaume chérifien joue cette année un rôle majeur dans les projets de vacances et de voyages au départ de l’Hexagone, confirmant son rang parmi les destinations préférées de la clientèle francophone », souligne, mercredi, le média français dans un article intitulé « Vacances au Maroc : le grand retour des voyages et vacances tricolores ».

La dynamique du secteur se reflète dans les chiffres : le Maroc franchit la barre symbolique des 16,6 millions de visiteurs à la fin octobre 2025, enregistrant une hausse de 14% par rapport à 2024, fait observer la même source.

« Avec un objectif affiché d’accueillir 10 millions de voyageurs français par an à l’horizon 2030, les pouvoirs publics misent sur une feuille de route ambitieuse pour multiplier séjours et vacances, notamment dans les villes phares comme Agadir et Marrakech », note la publication.

La connectivité aérienne du Maroc depuis la France est « l’un des piliers de cette croissance », indique, en outre, le journal, ajoutant que « plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, Transavia, easyJet, Ryanair, Vueling et aussi le transporteur national Royal Air Maroc, structurent un réseau de vols dense entre les deux pays ».

Et de souligner que le trafic de passagers continue de croître, soutenu notamment par des partenariats avec des compagnies low cost et des offres de billets variées, permettant aux voyageurs de planifier des séjours au Maroc adaptés à tous les budgets.

« L’hôtellerie marocaine s’adapte elle aussi à la montée en gamme et à l’internationalisation », fait remarquer « Air Journal’, ajoutant que depuis janvier 2025, une réforme majeure harmonise le classement des établissements selon des critères internationaux communs à tous les hébergements, incluant riads, hôtels, résidences ou villages vacances.

« Cette nouvelle réglementation vise à garantir aux voyageurs un standard de qualité plus lisible et homogène, avec des audits réguliers et jusqu’à 800 critères d’évaluation », rappelle l’auteur de l’article.

Dans ce contexte, « les professionnels de l’hébergement multiplient les investissements pour répondre aux attentes d’une clientèle internationale, tant sur le service que sur l’expérience proposée lors des séjours », ajoute la même source.

Et de conclure que de nombreux hôtels sont en projet ou déjà en construction pour une ouverture d’ici 2030, l’année de la Coupe du monde de football, organisée

