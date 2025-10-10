Horizon Press devient co-éditeur du classement annuel « Les 500 Global »

Success Publications, éditeur du prestigieux magazine annuel Les 500 Global, spécialisé dans le classement des 500 plus grandes entreprises du Maroc, a conclu un partenariat stratégique avec Horizon Press, acteur majeur du paysage médiatique marocain.

Ce partenariat inédit vise à co-éditer, valoriser et exploiter de manière éditoriale et à travers des productions audiovisuelles, les données relatives aux entreprises classées à chaque nouvelle édition.

Un rapprochement qui concrétise une collaboration renforcée pour offrir une couverture journalistique innovante et qualitative via les médias partenaires que sont Les Inspirations Eco, Infomédiaire et le Siteinfo.

Le partenariat prévoit également l’organisation et l’animation des événements officiels de présentation des résultats du classement. Les trois premières rencontres auront lieu le 24 octobre à Tanger, le 27 octobre à Agadir et le 3 novembre à Casablanca.

Ce partenariat tripartite s’inscrit dans la durée, sur une première période renouvelable de 36 mois, jusqu’en mai 2028. Les différentes parties s’engagent à mettre en œuvres tous les moyens nécessaires pour diffuser et valoriser les données liées aux entreprises les plus influentes du Maroc.

Monsieur Hassan Alaoui, gérant de Success Publications, déclare : « Cette collaboration avec Horizon Press marque une nouvelle étape dans la consolidation et la diffusion de l’information économique de référence au Maroc. Ensemble, nous voulons renforcer la visibilité des entreprises leaders et offrir aux professionnels un outil médiatique puissant et moderne. »

Monsieur Adil Besri, Président Directeur Général d’Horizon Press, ajoute : « Ce partenariat confirme notre engagement à valoriser l’économie marocaine à travers des médias responsables et innovants. Nous sommes fiers d’être associés à Success Publications pour amplifier la portée du classement Les 500 et ses événements. »

Les 500 Global deviennent ainsi une vitrine médiatique majeure, combinant rigueur éditoriale, expertise économique et richesse des données. Un dispositif aussi original que novateur qui a pour vocation d’accompagner et mettre en lumière les décideurs et acteurs économiques marocains.

S.L.