La SRM Casablanca-Settat lance la 3e vague de son plan de recrutement 2025

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat annonce le lancement de la troisième vague de son plan de recrutement pour l’année 2025, visant l’intégration de 200 nouveaux collaborateurs dans ses différents métiers : eau potable, assainissement liquide, électricité, relation client et fonctions de gestion.

Conduit avec un haut niveau d’exigence en matière de transparence et de professionnalisme, ce plan de recrutement ambitionne d’attirer des profils qualifiés, en adéquation avec les valeurs de la SRM Casablanca-Settat, ses défis et son ancrage territorial.

Cette démarche s’inscrit dans la dynamique de développement que connaît la Région et vise à renforcer les compétences mobilisées au service de ses habitants. Les opportunités d’emploi concernent l’ensemble du territoire régional, à savoir Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Berrechid, Benslimane, Médiouna et Nouaceur.

La SRM Casablanca-Settat porte un projet collectif innovant et porteur de sens, où chaque compétence contribue à la construction d’une région durable et inclusive.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er décembre 2025, sur: https://www.srm-cs.ma/nos-offres-demploi/