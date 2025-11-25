La Bourse de Casablanca démarre sa séance en hausse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mardi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,43% à 18.417,29 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,47% à 1.499,57 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,69% à 1.250,56 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, baromètre des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’appréciait de 0,02% à 1.777,38 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,73%.

