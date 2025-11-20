2M : Sanaa Rahimi explique les raisons de son absence (PHOTO)

Sanaa Rahimi, la présentatrice du JT de 2M, a suscité de nombreuses interrogations parmi les téléspectateurs, qui ont remarqué sa disparition inhabituelle de l’antenne.

Pour rassurer son public, la journaliste est sortie de son silence mercredi en publiant un message sur son compte Instagram. « Merci à vous tous. J’ai reçu vos messages avec beaucoup d’amour. Il s’agit d’un souci de santé, qu’Allah vous en préserve», a-t-elle écrit.

Rappelons que Sanaa Rahimi compte parmi les figures les plus marquantes du journal télévisé de 2M, reconnue pour son professionnalisme et son charisme.

H.M.