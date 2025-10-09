Starlight: on sait pourquoi le tournage de la 4ème saison a été reporté

A la Une

Le tournage de la quatrième saison de l’émission «Starlight», diffusée sur la chaîne 2M, a été reporté.

Selon une source fiable du site Ralia, ce report est dû aux préparatifs intensifs liés à l’organisation et à la couverture de Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc à la fin de l’année.

A noter que lors de la troisième saison, Wissal Azizi, représentant la ville de Casablanca, avait remporté le titre, devançant Salma Chirin, Mohamed Asaad, Mohamed Qamar et Khadija Rachiq.

Le jury de l’émission est composé de Nouamane Lahlou, Asma Lamnawar, Aminux, Manal Benchlikha et Hatim Ammor.

N.M.