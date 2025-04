Sonasid High Atlas Ultra Trail, rendez-vous au sommet (VIDEO)

La conférence de presse du Sonasid High Atlas Ultra Trail 2025 (HAUT) s’est tenue hier à Casablanca, dans le showroom de la marque de mobilité durable BYD, partenaire de l’événement.

À cette occasion, les organisateurs ont dévoilé les contours de la prochaine édition de cette course de montagne unique en son genre, qui se tiendra les 3 et 4 mai 2025 dans la majestueuse vallée d’Imlil et Azzaden (Ouirgane), au coeur du parc national de Toubkal.

Depuis sa création, HAUT® s’est imposé comme un rendez-vous majeur pour les passionnés de trail running, mais aussi comme un catalyseur de développement local et un levier d’inclusion sociale dans les montagnes de l’Atlas marocain. L’événement se distingue par son ancrage profond dans les villages de Ouirgane, Imlil et les douars alentours, mobilisant chaque année des centaines d’acteurs locaux autour de la course.

L’édition 2025 rassemblera plus de 950 participants répartis sur 6 épreuves (dont deux ultra-trails, un cani-trail, une course junior/cadet et un kids trail), couvrant au total 340 km à travers 15 villages.

Ces parcours, exigeants et spectaculaires, sont aussi l’occasion de valoriser la beauté et la richesse humaine du Haut Atlas. Ils contribuent à dynamiser l’écosystème local, à travers une mobilisation massive de guides, muletiers, bénévoles, coopératives et familles riveraines.

L’impact socio-économique du trail est déjà palpable. Lors de l’édition précédente, le taux d’occupation des gîtes ruraux et maisons d’hôtes de la région avait atteint 100 %, générant des retombées directes pour les habitants. Pour cette édition, les organisateurs ont renouvelé leur engagement à travailler avec les producteurs, artisans, prestataires et hébergeurs locaux, dans une logique d’économie circulaire et de co-développement.

Plus de 70 riverains et 10 jeunes de la région seront directement rémunérés pour leur participation logistique à l’événement, tandis que 30 bénévoles en formation en management sportif prendront part à l’organisation. Un effort particulier est également porté sur l’autonomisation des femmes, avec l’exposition de coopératives artisanales et la mise à l’honneur de tapis confectionnés localement pour orner les podiums des différentes courses.

Le High Atlas Ultra Trail se positionne également comme un événement socialement responsable, avec plusieurs initiatives solidaires prévues cette année, parmi lesquelles :

Une caravane médicale composée de 15 médecins qui interviendra dans le village d’Assif Zagzawen,

Un projet d’assainissement à Ouirgane, mené en coordination avec les autorités et les associations locales,

Des formations à l’environnement, à la sécurité et à l’accueil dispensées à une soixantaine de personnes impliquées dans l’organisation.

Autre nouveauté majeure de cette édition : le Sonasid HAUT® devient une course qualificative pour l’épreuve mythique de Sierre-Zinal en Suisse, connue sous le nom de la course des cinq 4000. Ce partenariat, réalisé en lien avec l’ambassade de Suisse, permettra aux meilleurs athlètes marocains de s’envoler pour les Alpes et de représenter les couleurs du Haut Atlas sur une scène internationale.

L’événement se veut aussi porteur de valeurs d’égalité et d’accessibilité. Avec un taux de 40 % de participation féminine, l’événement contribue activement à la féminisation du trail au Maroc. Le lancement de la course chronométrée juniors/cadets vise quant à lui à accompagner les jeunes talents de la région dans une trajectoire sportive et citoyenne.

À deux semaines de son lancement, le Sonasid High Atlas Ultra Trail confirme sa vocation : celle d’un événement sportif d’excellence, mais aussi profondément humain, solidaire et durable.