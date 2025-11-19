La Gambie réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La Gambie par la voix de son ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens à l’étranger, Sering Modou Njie, a réitéré, mercredi à Rabat, son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, se félicitant vivement de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, de la résolution 2797 consacrant l’Initiative d’autonomie comme seule solution pour le règlement de ce différend régional autour du Sahara marocain.

« Nous nous félicitons de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU consacrant la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara », a déclaré le ministre gambien lors d’un d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

Le chef de la diplomatie gambienne a, à cet égard, réaffirmé le soutien constant de son pays à l’Initiative marocaine d’autonomie, la qualifiant de « seule solution » au différend régional autour du Sahara marocain.