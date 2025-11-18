Météo Maroc : faibles pluies dans certaines régions ce mercredi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 novembre 2025:

– Temps assez froid sur les Haut et Moyen Atlas avec gelée locale.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps passagèrement nuageux avec pluies faibles sur le Tangérois.

– Temps passagèrement nuageux sur le Haut et l’anti-Atlas et l’intérieur du Souss avec ondées éparses.

– Température minimale de l’ordre de -03/06°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et localement de l’ordre -10/-04°c sur le Haut Atlas, de 13/16°c sur le Sud des provinces sahariennes et de 07/12°c partout ailleurs.

– Température minimale en baisse notable sur la totalité du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral.