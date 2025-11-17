Polémique : Benkirane présente ses excuses aux habitants de Berkane

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement, Abdelilah Benkirane, a présenté ce lundi ses excuses aux habitants de la ville de Berkane, après la polémique suscitée par une déclaration qu’il avait faite lors de son intervention devant les membres du Conseil national du parti ce dimanche 16 novembre 2025.

Dans une mise au point, Benkirane a expliqué : « Je rappelle qu’il s’agissait d’une conversation amicale entre moi et Fouzi Lekjaa à propos de blagues, ce qui a été interprété comme une offense envers les habitants de Berkane. Ce n’est pas vrai, car j’ai beaucoup d’estime pour cette ville et ses habitants. »

En effet, Benkirane avait rencontré Lekjaa. Ce dernier lui avait dit : « Je t’ai vu raconter des blagues, mais à nous, tu ne racontes rien. » Ce à quoi Benkirane a répondu : « Nous, on plaisante seulement sur les Berkanis. » Lekjaa lui aurait alors répondu : « Tu peux les raconter, ce n’est pas un problème. »

Le secrétaire général a ajouté qu’il « n’avait jamais eu l’intention de porter atteinte aux habitants de Berkane, et que ce n’était qu’une plaisanterie avec Lekjaa, une discussion amicale, rien de plus. En clarifiant cela, je présente mes excuses à tous les habitants de Berkane. »