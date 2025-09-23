Abdelilah Benkirane présente ses excuses à Abdelaziz Aftati (PHOTO)

Le secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a présenté ses excuses au cadre du parti Abdelaziz Aftati pour les propos qu’il avait tenus dans son discours prononcé le samedi 20 septembre dernier lors de la séance plénière du Forum national de la jeunesse du PJD.

Dans un post publié sur son compte officiel Facebook, le secrétaire général a déclaré : « Je présente mes excuses pour l’usage d’un terme blessant à l’égard de mon frère Abdelaziz Aftati, qui sait l’affection que je lui porte malgré nos divergences. »

Benkirane a également réaffirmé son rejet total et catégorique de ce qui figurait dans son post concernant les consultations électorales en cours, précisant que l’usage de formulations personnelles ne correspond pas aux positions du parti, et ne respecte pas les initiatives officielles du PJD visant à résoudre certaines difficultés rencontrées dans toute action politique ou partisane, ni l’attitude positive de ses interlocuteurs.

Le secrétaire général a invité les militants du parti à respecter la référence du PJD, le travail institutionnel ainsi que les positions et décisions officielles adoptées par ses instances, et à éviter toute initiative ou déclaration qui ne respecte pas la structure et les institutions du parti et qui pourrait nuire à ses positions officielles.