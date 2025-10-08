Mustapha Baitas défend Nizar Baraka

Mustapha Baitas a affirmé que le gouvernement travaille dans une grande cohésion depuis sa nomination par le roi Mohammed VI en 2021.

Intervenant mardi dans l’émission «Nokta ila Assatr» sur la chaîne Al Aoula, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement a souligné que cette cohésion est particulièrement visible lorsqu’on compare la majorité actuelle aux expériences gouvernementales précédentes.

Selon lui, la majorité traite les différents dossiers de manière collective, y compris ceux liés aux manifestations que connaissent, ces derniers jours, plusieurs villes du Royaume.

Par ailleurs, Baitas a rejeté les accusations visant Nizar Baraka, à la suite de sa participation à une émission sur la chaîne 2M, expliquant que ses propos ne doivent pas être interprétés comme une prise de distance vis-à-vis de la majorité gouvernementale.

Il a précisé que Baraka s’est exprimé en tant que responsable politique, afin d’aborder des dossiers sectoriels autres que ceux relevant de son portefeuille ministériel. Il a assuré que la majorité, dans ses trois composantes, demeure soudée et consciente de l’importance de ses rôles dans l’accélération des chantiers lancés, ainsi que dans la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du programme gouvernemental.

Le ministre a également indiqué qu’une réunion de la majorité s’est tenue lundi et qu’une autre est prévue jeudi prochain, soulignant que l’objectif commun de ses composantes est d’accélérer le rythme du travail et de se concentrer sur les revendications de la jeunesse.

