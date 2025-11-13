Présidence de l’UNESCO : le Roi Mohammed VI félicite l’Egyptien Khaled El Enany

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Khaled El-Enany, à l’occasion de son élection au poste de directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Dans ce message, le Souverain exprime à El-Enany Ses félicitations les plus chaleureuses et Ses vœux les meilleurs de plein de succès dans l’exercice de ses hautes fonctions.

SM le Roi souligne que l’élection de El-Enany par les membres du Conseil exécutif de l’UNESCO en tant que première personnalité arabe à occuper ce prestigieux poste, témoigne de leur reconnaissance des hautes compétences professionnelles et de la riche expérience acquise à travers les différentes responsabilités et fonctions gouvernementales et académiques que le nouveau directeur général a occupées dans son pays, l’Égypte sœur.

Le Souverain relève que cela « constituera sans nul doute, un atout précieux pour vous permettre de contribuer au développement des performances de cette institution culturelle internationale de manière à atteindre ses nobles objectifs consistant à jeter des ponts de communication et de compréhension entre les différents peuples et cultures et à renforcer les liens de coopération et de solidarité entre eux ».

Par la même occasion, le Roi fait part au nouveau directeur général de l’UNESCO du soutien indéfectible du Royaume à toutes les initiatives ambitieuses et aux plans stratégiques constructifs mis en œuvre par cette organisation internationale, ainsi que de l’adhésion active du Maroc à ses efforts visant à relever le défi du développement durable auquel aspirent tous les peuples et à préserver et documenter le patrimoine humain et culturel mondial.