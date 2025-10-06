Monde

Qui est Khaled El-Enany, l’Égyptien désigné à la tête de l’UNESCO ?

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 octobre 2025 - 20:29
Par LeSiteinfo avec MAP

Les membres du Conseil exécutif de l’UNESCO ont nommé l’Egyptien Khaled El-Enany au poste de Directeur général de l’Organisation onusienne à l’issue d’un vote en sa faveur.

Selon un communiqué de l’UNESCO, cette nomination sera soumise au vote de tous les États membres le 6 novembre prochain, lors de la Conférence générale de l’Organisation, qui se tiendra à Samarcande, en Ouzbékistan.

Une fois élu par la Conférence générale, le nouveau directeur général de l’UNESCO succédera à Audrey Azoulay à la mi-novembre, précise la même source.

Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, né en 1971, est égyptologue et professeur d’égyptologie à l’Université d’Helwan où il enseigne depuis plus de 30 ans. Il a été vice-doyen de la Faculté de Tourisme et d’Hôtellerie, directeur du Centre d’Apprentissage Ouvert et responsable du Département des Guides Touristiques. Il est titulaire d’un doctorat en égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier où il a été professeur invité.

En novembre 2024, il a été nommé ambassadeur spécial pour le tourisme culturel par l’Organisation mondiale du tourisme et, plus récemment, mécène du Fonds pour le patrimoine mondial africain.


