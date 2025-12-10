Officiel: le Caftan marocain inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Le Caftan marocain a été inscrit, mercredi à New Delhi, sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, lors de la vingtième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Cette inscription est une reconnaissance internationale du génie artistique et du savoir-faire séculaire du Maroc, mais également de la capacité du Royaume à préserver, valoriser et transmettre ses traditions.

Elle vient couronner les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, dans le domaine de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel marocain.

Parmi le large éventail de la mosaïque culturelle marocaine, le caftan est une clé de voûte. Sa valeur historique, enracinée dans des siècles de pratiques, se combine à son importance sociale.

Symbole d’identité, de cohésion sociale, de diversité culturelle et régionale, le caftan est un véritable « fait social total », associant l’ensemble de la communauté dans sa conception, sa réalisation et son usage au quotidien.

… Développement suivra.

S.L.