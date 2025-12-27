Badreddine Idrissi reproche à Regragui l’un de ses choix tactiques (VIDEO)

Après le match nul 1-1 entre le Maroc et le Mali, qui a mis un terme à la série de 19 victoires consécutives des Lions de l’Atlas, la presse sportive marocaine a largement commenté la performance de l’équipe nationale et les choix tactiques du sélectionneur Walid Regragui.

Parmi les voix critiques, celle du journaliste Badreddine Idrissi s’est fait particulièrement entendre. Idrissi a reproché à Regragui une gestion tactique et stratégique trop prudente, notamment autour de la sortie de Brahim Diaz : selon lui, ce choix a moins optimisé les forces offensives de l’équipe à un moment clé du match, et a contribué à rendre le jeu marocain prévisible et moins dangereux dans la seconde période.