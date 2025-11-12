Lancement de liaisons directes Rennes-Marrakech et Brest-Marrakech sur toute l’année

Par LeSiteinfo avec MAP

Les deux liaisons aériennes directes Rennes-Marrakech et Brest-Marrakech sont désormais assurées deux fois par semaines sur toute l’année par Transavia France, a-t-on indiqué auprès de cette compagnie low-cost.

« La compagnie a repris la ligne Rennes-Marrakech dès fin octobre, opérationnelle pour toute l’année à raison de deux vols hebdomadaires proposés tous les jeudis et dimanches », a précisé Transavia sur son site web.

Pour la desserte reliant Brest à la cité ocre, elle est prolongée jusqu’à l’été 2026, ajoute la même source, soulignant que cette ligne inaugurée l’an dernier propose deux vols par semaine, les mardis et samedis.

Les vols à destination de Marrakech, a relevé la compagnie, font l’objet d’un intérêt croissant en offrant aux voyageurs davantage de choix vers des destinations soleil pour des vacances, des escapades de week-end ou des voyages professionnels.

En complément de l’extension de ses lignes vers Marrakech, la compagnie développe aussi son réseau depuis Rennes avec deux lignes saisonnières reliant Rennes et Ajaccio à la ville d’Agadir.

Cette extension des lignes vers deux destinations marocaines de premier rang, a-t-elle poursuivi, vise à mieux répondre aux besoins de mobilité des voyageurs et des entreprises issus des régions concernées, et à intensifier la connectivité aérienne en tant que moteur de développement économique.

Compagnie low-cost du Groupe Air France–KLM, Transavia opère près de 200 lignes depuis la France, notamment Orly, Lyon, Nantes et Montpellier, vers l’Europe et le bassin méditerranéen.

En 2024, elle a transporté près de 14 millions de passagers et se positionne aujourd’hui comme la principale compagnie low-cost au départ de Paris.

S.L