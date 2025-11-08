Météo Maroc: temps nuageux et rafales de vent ce samedi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour samedi 08 novembre 2025:

-Formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.

-Temps passagèrement nuageux avec bruine locale sur le Tangérois et Loukkos la matinée.

-Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud, les Hauts plateaux orientaux et la méditerranée.

-Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la nuit.

-Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/15°C partout ailleurs.

-Température du jour en légère hausse sur le Nord du pays et en baisse ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte ailleurs.

S.L