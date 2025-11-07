Les 500 Global 2025. Rabat-Salé-Kénitra : la consolidation institutionnelle

Classement «Les 500 Global 2025». Avec 49 entreprises représentant 155,87 milliards de dirhams, soit 15% du chiffre d’affaires total, Rabat-Salé-Kénitra occupe la deuxième marche du podium régional. Cette région s’impose comme un pôle institutionnel et stratégique, regroupant les sièges d’entreprises publiques et grandes entreprises ONEE (42,5 MMDH), Maroc Telecom (36,6 MMDH), mais aussi plusieurs établissements financiers et sociétés d’assurance.

L’ONEE a dû faire face en 2024 à une demande électrique record de 45.713 GWh, en hausse de 3,9%, dans un contexte de stress hydrique et de modernisation du réseau. Rabat confirme ainsi son rôle pivot dans la gouvernance économique du pays, concentrant un écosystème mêlant institutions, régulateurs et grands opérateurs publics.

À noter qu’en 2024, le Centre régional d’investissement (CRI-RSK) a validé 940 projets totalisant 115 milliards de dirhams d’investissements et prévoyant 116.000 emplois, soit un volume presque doublé en trois ans

(47 MMDH en 2021).

