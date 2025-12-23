Fêtes de fin d’année: le Maroc parmi « les sept destinations de rêve »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc figure parmi « les sept destinations de rêve » pour les touristes en quête de soleil en cette période des fêtes de fin d’année, affirme la chaîne d’information canadienne « TVA Nouvelles ».

Le Royaume est l’une des destinations « offrant la parfaite combinaison entre moments de détente, plaisirs gourmands, découvertes culturelles et aventures hors de l’ordinaire », souligne le média québécois dans un article publié sur son site web.

« Si vous avez soif de soleil, mais pas forcément de chaleur tropicale, et que vous êtes en quête de dépaysement, le Maroc saura vous émerveiller », souligne la chaîne d’information dans cet article signé par Érika Tremblay.

A cet égard, « TVA Nouvelles » met en avant les nombreux atouts touristiques du Royaume, dont « ses souks animés, ses jardins luxuriants, son hospitalité légendaire ainsi que sa cuisine synonyme de couleurs et d’épices ».

En cette saison des fêtes, le média canadien recommande aux touristes se rendant au Maroc de visiter la médina de Marrakech, notant que « c’est l’occasion de flâner à la découverte de ses rues ocre et de son riche patrimoine ».

Parmi les autres villes à visiter figurent Essaouira et Agadir, ajoute TVA Nouvelles, qui conseille également aux touristes de planifier une escale au cœur du désert marocain.

« Cette expérience, tout en contraste avec les sommets enneigés de l’Atlas qui se dessinent au loin, promet de rester gravée dans la mémoire », poursuit la chaîne d’information.

Parmi les autres destinations touristiques mondiales recommandées par le média québécois figurent Los Cabos (Mexique), la Colombie, les îles de Guadeloupe, le Brésil, la Côte d’Azur (France) et les Bahamas.

S.L.