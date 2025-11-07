Les 500 Global 2025. Tanger-Tétouan-Al Hoceima : la locomotive industrielle du Nord

Classement «Les 500 Global 2025». La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima consolide sa percée industrielle. Avec 25 entreprises, elle représente 8% du chiffre d’affaires total, soit 83,86 milliards de dirhams. Deux champions dominent largement : Groupe Renault Maroc (63,06 MMDH, +12,3%) et l’Agence spéciale Tanger Med (34,5 MMDH), moteurs du développement industriel et logistique régional.

Le site de Renault Tanger Med a franchi en 2024 le seuil symbolique des 312.000 véhicules produits, soit une hausse de 9%, tandis que l’usine de Casablanca (Somaca) dépassait pour la première fois les 100.000 unités. Près de 90% de la production a été exportée vers 89 destinations internationales, confirmant la vocation mondiale du Nord.

La région bénéficie également de la montée en puissance de l’écosystème portuaire, industriel et automobile, où s’installent désormais des fournisseurs internationaux tels que Joyson Safety Systems ou Erum Maroc.

