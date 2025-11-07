Les 500 Global 2025. Fès-Meknès: Un territoire en reconquête industrielle

Classement «Les 500 Global 2025». Longtemps en retrait de la dynamique nationale, la région de Fès-Meknès amorce un tournant décisif. En 2024, la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) a validé 264 projets pour un montant global de 8,7 milliards de dirhams. Le tourisme (2,58 MMDH) et l’industrie (1,19 MMDH) dominent le lot.

Sous l’impulsion du nouveau directeur du CRI, Mohamed Sabri, et du ministre délégué Karim Zidane, la région mise sur un plan ambitieux de 42 MMDH d’ici 2026, avec à la clé, la promesse de création de 57.000 emplois.

L’arrivée du géant chinois Sunrise, qui investira 2,3 MMDH dans le textile intégré, symbolise ce renouveau industriel.

Avec 455 projets validés pour 10 MMDH début 2025, Fès-Meknès s’impose comme un futur pôle de compétitivité, où industrie, tourisme et innovation repositionnent la région sur la cartographie économique nationale.

S.R.