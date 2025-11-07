Les 500 Global 2025. Marrakech-Safi: Un pôle tertiaire en mutation

Classement «Les 500 Global 2025». Avec 25 entreprises et un chiffre d’affaires cumulé de 7 MMDH, soit 1% du total national, Marrakech-Safi conserve un rôle clé dans les services et le tourisme tout en amorçant une diversification industrielle.

Autour du triangle Marrakech-Safi-Youssoufia, la région combine hôtellerie, agriculture et activités minières. Safi s’impose comme un centre industriel majeur grâce à son port et à la présence d’unités chimiques liées à OCP, tandis que Marrakech renforce son positionnement sur le tourisme d’affaires et la santé.

L’essor des services numériques, de l’enseignement supérieur privé et de la construction du Grand Stade de Marrakech, inscrit dans la préparation du Mondial 2030, stimule de nouveaux investissements.

Cette mutation progressive traduit la volonté de la région d’évoluer vers un modèle plus productif et équilibré, capable de conjuguer attractivité touristique et développement durable.

