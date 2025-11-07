Les 500 Global 2025. Souss-Massa. Un pôle agro-industriel en quête de montée en gamme

Classement «Les 500 Global 2025». Longtemps cantonnée à un rôle agricole et touristique, la région Souss-Massa affirme progressivement son identité économique.

Avec 20 entreprises recensées dans le classement Les 500 Global 2025 et un chiffre d’affaires cumulé de 20 milliards de dirhams, soit 2% du total national, elle demeure encore modeste en volume mais gagne en structuration.

L’économie régionale s’appuie sur un socle solide avec l’agroalimentaire, la pêche, la logistique portuaire et le tourisme balnéaire. Agadir concentre la majorité des sièges et des infrastructures, notamment autour du port de pêche et de la zone industrielle d’Aït Melloul, où se regroupent des opérateurs majeurs de la transformation halieutique et de la conserve.

Les exportations de produits de la mer, de fruits et légumes ou d’huiles essentielles constituent les principaux leviers de devises pour la région. Plusieurs acteurs y occupent désormais une place stable dans le classement national, portés par la demande européenne et africaine.

S.R.