Météo Maroc: baisse des températures ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 7 novembre 2025 :

– Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, les haut plateaux orientaux et le Saiss, la matinée.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 03/12°C sur l’Atlas, le Rif et les haut plateaux orientaux, de 20/23°C sur le sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Assilah et Tarfaya, peu agitée à agitée au nord de Assilah et entre Tarfaya et Laâyoune et agitée ailleurs.

