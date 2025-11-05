Le ministère de la Santé lance une campagne de recrutements

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne de recrutement, prévoyant 800 postes au profit des cadres du corps des infirmiers et techniciens de santé, en particulier dans les spécialités jugées prioritaires, en fonction des besoins réels des structures de santé et des profils disponibles sur le marché de l’emploi.

Initiée dans le cadre du renforcement des ressources humaines du secteur de la santé et de l’accompagnement des réformes structurelles que connait le système de santé national, cette opération sera mise en œuvre dès la finalisation du traitement des listes d’attente liées aux concours en cours, afin de garantir l’équité et l’égalité des chances entre les candidats, précise un communiqué du ministère.

Afin d’assurer une approche participative et transparente, la répartition de ces postes sera déterminée en coordination avec les syndicats au sein de la commission centrale chargée des affectations et des mutations, de manière à répondre efficacement aux besoins des établissements de santé en compétences infirmières et techniques et à contribuer à la réduction du déficit enregistré dans ce secteur vital.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du ministère visant à assurer la continuité des services de santé et à atteindre les objectifs de la réforme globale, l’objectif étant d’améliorer la qualité des soins et de les approcher des citoyens dans toutes les régions du Royaume, conclut le communiqué.

S.L