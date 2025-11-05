Météo Maroc: faibles pluies ce mercredi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 5 novembre 2025:

– Nuages bas et formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques centre et sud, la matinée et la nuit.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies sur la région du Tanger et Loukkos.

– Temps passagèrement nuageux sur le Nord de Gharb.

– Rafales de vent assez fortes sur le Rif, le Moyen Atlas et les plaines à l’Ouest de l’Atlas avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 04/11 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 20/24 °C sur le Sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Souss et de 14/20 °C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Saïss, les Hauts plateaux orientaux et les côtes méditerranéennes, et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Detroit et le long du Littoral atlantique.

