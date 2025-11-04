Aéroport Mohammed V: l’ONDA lance un appel d’offres pour la construction du futur terminal HUB

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office national des aéroports (ONDA) a lancé un appel d’offres pour la construction du futur terminal HUB de l’aéroport Casablanca Mohammed V, engageant l’une des plus grandes opérations de construction de son histoire et confirmant sa dynamique de transformation.

Cet appel d’offres ouvert intervient après le lancement en mai dernier d’un appel à manifestation d’intérêt international pour un constructeur ou un groupement d’entreprise, responsable de l’ingénierie détaillée et de la construction du nouveau terminal, incluant l’intégration des systèmes aéroportuaires produits par des tiers, fait savoir l’ONDA dans un communiqué.

Ce projet, d’un montant estimé à 10 milliards de dirhams (MMDH), marque une étape décisive dans le développement du principal aéroport du Royaume et dans le renforcement de son rôle de hub aérien international, précise la même source.

D’une capacité initiale de 20 millions de passagers par an, extensible à 30 millions, le futur terminal s’étendra sur 600.000 m². Conçu en forme de « H », il intégrera un processeur central et deux jetées, et intégrera des solutions optimales pour le traitement des bagages, la circulation des passagers et l’utilisation des passerelles.

Le nouveau terminal sera, en outre, reliés à la future ligne à grande vitesse Tanger–Marrakech. L’architecture, signée par le groupement Ala Concept, RSHP Architects et Egis Bâtiment International, privilégie l’innovation, l’ergonomie et l’efficacité opérationnelle. Les travaux de terrassement généraux, confiés à l’entreprise STAM, sont déjà réalisés à 40%.

L’appel d’offres, structuré en neuf sous-lots couvrant les principaux corps d’état, prévoit un délai d’exécution de 40 mois. Les infrastructures aéronautiques, aménagements extérieurs et équipements spécifiques feront l’objet d’appels d’offres distincts. Ce projet, qui comprend également la construction d’une nouvelle piste, et d’une tour de contrôle, adopte une approche modulaire et systématique. La préfabrication, la rapidité de montage, l’économie de moyens et la réduction des déchets figurent parmi les priorités de conception, traduisant la volonté de l’ONDA de conjuguer performance, sécurité et durabilité. Au-delà de sa portée technique, le projet du nouveau terminal HUB de Casablanca constitue un investissement stratégique pour le Maroc. Il viendra soutenir et accompagner la croissance de la compagnie nationale Royal Air Maroc.

Ledit projet générera aussi un impact significatif en matière d’emploi, de dynamisation des filières locales et de rayonnement économique et touristique. Par l’ampleur de son investissement, la rigueur de son approche et la vision qu’il traduit, ce projet s’inscrit dans la stratégie « Aéroports 2030 » de l’ONDA dont l’ambition est de hisser les aéroports marocains au plus haut niveau de performance, d’efficacité et de connectivité internationale.

