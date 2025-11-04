Le Groupe Barid Al-Maghrib célèbre le 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte, le Groupe Barid Al-Maghrib célèbre cette épopée nationale à travers l’émission spéciale d’un bloc-feuillet et d’un timbre-poste commémoratifs, ainsi que l’organisation d’une exposition philatélique placée sous le thème :« La Marche Verte : Mémoire et développement à travers les timbres-poste ».

L’émission philatélique « 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte » a été dévoilée ce mardi 4 novembre 2025 au Musée Barid Al-Maghrib à Rabat, par M. Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, en présence de plusieurs invités et passionnés de philatélie.

Conçue selon une technique d’impression alliant gaufrage et dorure à chaud, cette émission illustre à la fois la mémoire nationale, la vision royale et les ambitions de développement du Royaume.

L’émission représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors d’une visite dans les provinces du Sud, symbole de l’élan d’intégration territoriale et de continuité historique.

Elle met également en avant des projets structurants tels que la station éolienne de Tarfaya et le complexe solaire Noor Laâyoune, témoignant du développement durable de ces régions, ainsi que des marcheurs brandissant fièrement le Saint Coran, le drapeau national et la photo de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme. Le chiffre 50 et la carte du Royaume complètent cette composition, soulignant l’unité territoriale et la portée historique de la commémoration.

À cette occasion, Barid Al-Maghrib organise également une exposition philatélique sous le même thème, présentant une collection de timbres retraçant les grandes étapes de la Marche Verte, ainsi que les chantiers de développement qu’ont connus les provinces du Sud au fil des décennies.