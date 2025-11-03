Mondial U17: les Lionceaux de l’Atlas chutent face au Japon

La sélection marocaine des moins de 17 ans de football s’est inclinée face à son homologue japonaise par 2 buts à 0, lundi à Aspire Zone à Doha, lors de la 1ère journée (groupe B) du Mondial de la catégorie qui se tient jusqu’au 27 novembre au Qatar.

Les deux buts de la rencontre ont été marqués par Taiga Seguchi (57è) et Daigo Hirashima (90è+8).

L’autre match de ce groupe opposera, ce soir, la Nouvelle-Calédonie au Portugal.

Lors de la 2è journée, prévue jeudi prochain (13h30), le Maroc affrontera le Portugal, avant de croiser le fer avec la Nouvelle-Calédonie le 9 courant (14h30) dans le cadre de la 3è et dernière journée.

S.L