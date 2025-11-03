Maroc

Mondial U17: les Lionceaux de l’Atlas chutent face au Japon

Rédaction N3 novembre 2025 - 17:03

La sélection marocaine des moins de 17 ans de football s’est inclinée face à son homologue japonaise par 2 buts à 0, lundi à Aspire Zone à Doha, lors de la 1ère journée (groupe B) du Mondial de la catégorie qui se tient jusqu’au 27 novembre au Qatar.

Les deux buts de la rencontre ont été marqués par Taiga Seguchi (57è) et Daigo Hirashima (90è+8).

L’autre match de ce groupe opposera, ce soir, la Nouvelle-Calédonie au Portugal.

Lors de la 2è journée, prévue jeudi prochain (13h30), le Maroc affrontera le Portugal, avant de croiser le fer avec la Nouvelle-Calédonie le 9 courant (14h30) dans le cadre de la 3è et dernière journée.

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N3 novembre 2025 - 17:03


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page