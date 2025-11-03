La terre a tremblé ce lundi à Driouch

A la Une

La ville de Driouch, plus précisément la commune de Temsamane, a été secouée, dans les premières heures de ce lundi, par une légère secousse tellurique d’une magnitude de 2,7 sur l’échelle de Richter.

Contacté par Le Site info, Nasser Jabour, directeur de l’Institut national de géophysique, a précisé que le tremblement de terre enregistré dans la région de Driouch était de faible intensité et n’a donc pas été ressenti par les habitants.

Cette secousse s’inscrit dans le cadre de l’activité sismique que connaissent parfois, explique le responsable.

K.Z.