Les Inspirations ECO décrypte la victoire diplomatique du Maroc dans un dossier spécial

Pour célébrer ce moment clé dans l’histoire contemporaine du Maroc, la rédaction des Inspirations ECO consacre un dossier spécial à l’événement du 31 octobre 2025, journée qui restera gravée comme le point d’inflexion diplomatique majeur autour de la question du Sahara marocain.

Quelques minutes à peine après l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2797, entérinant l’Initiative d’autonomie comme base unique de règlement politique, le Roi Mohammed VI s’est adressé à la Nation dans un discours d’une portée historique.

Notre dossier revient en profondeur sur cette allocution royale, en proposant un décryptage détaillé, à la lumière des enjeux internes, régionaux et internationaux qu’elle éclaire avec une clarté souveraine. Cette édition spéciale explore également les ressorts géopolitiques de la décision onusienne, à travers une lecture contextualisée du vote, l’analyse des positionnements des grandes puissances, et l’impact stratégique sur les équilibres régionaux.

Pour enrichir cette lecture, nous avons mobilisé les regards croisés d’experts spécialisés, qui offrent des éclairages rigoureux sur cette victoire historique. Ce dossier, à la fois analytique et documenté, se veut un hommage à la constance diplomatique du Royaume, à la vision royale longuement mûrie, et à l’unité nationale portée par l’ensemble des Marocains. Dima Maghrib !